기보, 경남 중소벤처기업 공공조달 지원 업무협약

경남지역 5개 유관기관 손잡고 혁신조달 및 공공구매 활성화 적극 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 27일 경남지방중소벤처기업청, 경남지방조달청, 중소기업중앙회 경남지역본부, 경남테크노파크와 '경남지역 중소벤처기업 혁신조달 및 공공구매 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난달 중소벤처기업부와 조달청이 체결한 '중소벤처기업 혁신제품 공공구매 확대와 공공조달 환경개선 업무협약'을 계기로 경남지역 중소벤처기업 지원을 위한 혁신조달 및 공공구매 협업 활성화 방안이 필요하다는 인식에서 마련됐다.

협약기관은 ▲중소벤처기업의 혁신 공공조달 지원 강화 ▲공사용자재 직접구매 예외조정을 위한 협력 강화 ▲공공구매 확대를 위한 구매상담회 공동 개최 ▲혁신조달·공공구매 확산을 위한 실무협의체 구성·운영 등에 대해 긴밀하게 협력하기로 했다.

기보는 기술력과 사업성이 우수한 중소벤처기업 혁신 제품에 대해 공공기관의 제품구매를 촉진하기 위해 '공공구매 특례보증' 제도를 활용해 적극 지원할 계획이다.

오진석 기보 경남울산지역본부장은 "기술력이 우수한 중소벤처기업들이 공공조달 시장에 원활하게 진입할 수 있도록 특례보증 지원은 물론 기술평가와 직접투자 그리고 기술이전 등 종합지원을 통해 경남지역 중소벤처기업의 스케일업을 적극 돕겠다"고 말했다.

