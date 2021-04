부산 동래구 수안동∼연제구 거제동 온천천 가로지르는 ‘수연교’ 전면 개통

4월 28일 오전 11시부터 삼한맨션~과정교차로 연결



교통정체 해소, 우회도로 기능 주민편익 증대 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 동래구 수안동과 연제구 거제동을 온천천 위로 가로지르는 도로로 연결하는 ‘수연교’가 개통된다.

부산시(시장 박형준) 건설본부는 28일 오전 11시부터 수연교를 전면 개통한다고 27일 밝혔다.

이번에 개설된 도로는 동래구 ‘삼한맨션’과 연제구 ‘과정교차로’를 잇는 총연장 400m(교량 115m)의 왕복 5~6차로로, 총사업비는 190억원이다. 국비 93억원, 시비 97억원으로 건설됐다.

건설본부는 2017년 4월부터 2018년 7월까지 기본 및 실시설계용역을 완료하고 2019년 1월에 착공해 올해 4월 공사를 마무리했다.

이번 공사의 경제성 분석결과 비용대비 편익(B/C)이 1.95로 경제적 타당성이 확보돼 2016년 4월 국토교통부 ‘제3차 대도시권 혼잡도로 개선 대상사업’에 확정됐다.

수연교는 하천의 홍수위(洪水位) 및 형하공간 확보에 이상적인 교량으로 외장재에 설치된 알루미늄 복합패널과 은하수 모양의 LED 조명을 통해 야간에 은은한 간접조명을 밝혀 온천천을 산책하는 주민에게 자연경관과 어우러진 야간 볼거리를 제공하게 된다.

박형준 부산시장은 “동래교차로부터 과정교차로까지를 연결하는 생활권이 확보될 것”이라며, “또 우회도로 기능도 해 교통정체를 분산하는 효과가 기대된다”고 말했다.

