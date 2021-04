제대군인 이력서, 워크넷 클릭 한번에 보훈처 연계

고용부, 워크넷-보훈처 데이터 연계…학력·자격증·경력 등 활용

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부와 한국고용정보원은 국가보훈처에서 보유 중인 제대 군인·국가보훈 대상자 인재 정보를 활용한 이력서 자동완성 서비스를 워크넷에서 개시한다고 27일 밝혔다. 행정안전부가 추진하는 공공마이데이터(국가보훈처)를 이용해 학력사항·보유자격 면허·경력사항 등 제대군인 6종, 국가보훈대상자 8종의 인재정보를 워크넷으로 연계했다. 제대 군인 지원센터, 국가보훈처 취업정보시스템에 등록된 이력서 정보를 워크넷에서 활용할 수 있게 됐다.

학력사항, 보유자격 면허, 경력사항, 해외경험, 어학능력, 직업훈련 이수 이력, 수상경력, 자기소개서 등이 연계된다. 구직자는 워크넷에서 이력서 항목 작성 시 개인정보 이용에 동의했다면 자동완성 기능으로 관련 정보를 조회·입력할 수 있다. 개인정보 동의는 워크넷 로그인 후 마이페이지에서 진행할 수 있다.

나영돈 고용정보원장은 "이번 서비스는 고용·노동 분야 데이터와 제대군인·국가보훈대상자 데이터를 시험적으로 접목한 초기 성과"라며 "앞으로도 공공마이데이터 활용 서비스를 발굴해나갈 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr