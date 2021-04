[아시아경제 유제훈 기자] 중국의 대형 음식 배달 서비스 기업인 메이퇀(美團)이 중국 당국으로부터 반독점 조사를 받게 됐다.

중국 국가시장감독관리총국은 26일 홈페이지에 성명을 내고 "최근 신고 내용을 바탕으로 메이퇀의 양자택일 강요 등 반독점 행위를 한 혐의로 입건했다"고 밝혔다.

국가시장감독관리총국이 언급한 양자택일은 인터넷 사업자가 시장 지배적 지위를 이용, 입점 사업자들이 경쟁 플랫폼을 이용하지 못하도록 하는 것을 일컫는다.

메이퇀은 중국 최대 음식 배달 서비스 기업으로, 이날 종가 기준 시가 총액은 1조7960억 홍콩달러(약 257조원)에 달한다. 메이퇀은 이번 조사와 관련 "감독 당국의 조사에 적극 협조하겠다"면서 "법규 준수 수준을 높여 업계의 건강한 장기적 발전을 촉진하겠다"고 밝혔다.

