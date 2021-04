"우리 당이 지켜야" '김어준 옹호' 나선 與에…野 "文 정권 정신적 지주?"

우원식 "'김어준의 뉴스공장', 그나마 진실 말하는 언론"

野 "김어준, 제2의 조국?"

[아시아경제 허미담 기자] 여당이 고액 출연료와 구두계약 및 정치편향 논란 등에 휩싸인 방송인 김어준 씨를 옹호하자 야당은 26일 "김어준은 제2의 조국인가"라고 일갈했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 내고 "정권의 주요 전·현직 인사들이 김어준 결사옹위에 나섰다"며 이같이 말했다.

그는 "김어준, '깃털'인 줄 알았는데, '몸통'이었나"라고 반문하며 "이제 보니, 김어준이 사실상 문재인 정권의 정신적 지주인 것 같다"고 지적했다.

또 배 대변인은 김 씨를 두고 "철 지난 구태와 선동정치를 일삼으며 가짜뉴스를 생산하는 모습은 영락없는 조국 전 법무부 장관"이라며 "공정을 외치지만, 내로남불하는 행태도 꼭 닮았다"고 꼬집었다.

이어 "민심에는 경고등이 켜졌는데 눈과 귀를 막고 연일 '김어준 수호'를 외치는 민주당의 모습도 '조국 수호'를 외치던 때의 데자뷔와 같다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "공적인 자원을 김어준이 사적으로 유용하는 TBS를 공영방송이라 칭할 수 있는가"라며 "주관적, 편향적 메시지를 왜 시민 세금으로 포장하고, 시민 세금으로 된 전파로 내보내나. 유튜브로 내보내라"고 목소리를 높였다.

끝으로 배 대변인은 "더불어민주당은 조국사태 당시 들불같이 일어났던 민심을 벌써 잊었는가. 민심을 외면한 '김어준 지키기'가 계속된다면, 조국 사태보다 더한 민심의 파도에 직면할 것"이라고 경고했다.

앞서 민주당 당권주자인 우원식 후보는 전날 당원들과 함께한 유튜브 토론회에서 국민의힘이 김 씨의 출연료 의혹을 계속 부각하는 데 대해 "이명박·박근혜 정부와 같은 수법의 언론탄압"이라고 비판했다.

그는 "TBS의 '김어준의 뉴스공장'은 그나마 진실을 이야기하는 언론이다. 우리 당이 지켜주지 않으면 언론의 자유가 후퇴할 수 있다"며 "당 대표가 되면 별도 팀을 만들어 이 문제에 대응하겠다"고 했다.

추미애 전 법무부 장관 또한 지난 23일 자신의 페이스북을 통해 "2020년 대한민국 정부가 코로나 방역에 실패했다고 온 언론이 근거 없이 두들겨 팰 때 '뉴스공장'만은 해외 방역 사례를 비교해 가며 근거를 가지고 방역 성공을 알린 방송이었다"라며 "'뉴스공장'이 정치적으로 편향된 것이 아니라 다른 언론들이 '언론 상업주의'에 너무 빠져있는 것이 문제인 것"이라고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr