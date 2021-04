락앤락 1분기 매출 1246억…“역대 최대 실적”

매출액 1246억, 영업익 67억…전년比 각각 24.5%, 740.2% 상승

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품 업체 락앤락은 올해 1분기 연결기준 매출이 1246억원으로 전년 동기 대비 24.5% 증가하며 1분기 기준 역대 최대를 기록했다고 26일 밝혔다.

락앤락에 따르면 영업이익은 67억원으로 지난해 1분기 대비 740.2% 증가했다. 락앤락은 진공쌀통과 스팀 에어프라이어 등 혁신적인 주방 소가전의 인기가 실적 호조로 이어졌다고 설명했다.

이는 코로나 이전인 2019년 1분기와 비교해도 6.4% 향상된 수치다. 또한 전사 전략 채널인 온라인에서 주요 플랫폼과 신흥 플랫폼에 선제적으로 대응하며 41.2% 성장을 달성했다. 주방 소가전 매출은 122.3%, 실내 맞춤형 텀블러 등 음료용기 매출은 46.4% 증가한 것으로 집계됐다.

또한 해외 매출에서는 중국이 27.3%, 베트남이 27.2%의 매출 증가율을 기록했다. 국내 매출증가율은 22.3% 늘어난 것으로 나타났다.

이정민 락앤락 경영기획본부 상무는 "코로나19 여파에도 전략적 카테고리 및 채널 포트폴리오로 지난해 5000억대 매출을 기록한데 이어 성장 기조를 이어간 것"이라며 "신성장 부문 연구개발, 디자인·마케팅 조직 역량 강화, 동남아시아 시장 확대 등을 토대로 올해 수익성 개선의 징조가 뚜렷하다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr