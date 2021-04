인도 26일 신규 확진자 35.3만명…6일째 사상 최다

[아시아경제 박병희 기자] 인도의 코로나19 신규 확진자 수가 35만명을 넘어서면서 6일 연속으로 종전 최고치를 경신했다.

26일(현지시간) 인도 보건·가족복지부에 따르면 이날 오전 기준 코로나19 일일 신규 확진자 수(전날부터 약 24시간 동안 주별 통계 합산)는 35만2991명으로 집계됐다.

인도의 신규 확진자 수는 29만5041명을 기록한 21일부터 6일 연속 사상 최다를 경신했다.

인도의 이날 하루 신규 사망자 수도 2812명으로 최고 기록을 경신했다. 신규 사망자 수도 6일 연속 2000명을 넘었으며 누적 사망자 수는 19만5123명이다.

남부 정보기술(IT) 중심도시 벵갈루루가 새로운 집중 감염 지역으로 떠오르고 있다. 벵갈루루의 신규 확진자 수는 2만733명을 기록했다. 벵갈루루의 인구는 840만명 가량으로 이곳에서는 지난달 초만 하더라도 하루 200∼300명의 확진자만 보고됐다.

반면 최근 폭증세를 거듭하던 수도 뉴델리와 경제 중심 도시 뭄바이의 신규 확진자 수는 다소 줄었다.

뉴델리의 이날 신규 확진자 수는 2만2933명으로 지난 20일(2만8395명) 정점을 찍은 뒤 조금씩 감소하는 있다. 뭄바이의 신규 확진자 수도 5498명으로 지난 4일 최고치 1만1206명의 절반으로 줄었다.

이날까지 인도에서는 약 1억4190만회분의 백신 접종이 이뤄졌다. 2회까지 백신 접종을 마친 수는 약 2260만명이다.

