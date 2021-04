[아시아경제 정동훈 기자] 용산 미군기지 경계근무를 서던 의경을 폭행한 50대 남성이 체포됐다.

26일 경찰 등에 따르면 서울 용산경찰서는 이날 오전 1시께 서울 용산구 미8군 기지 3번게이트 앞에서 경계 근무를 하고 있던 서대문경찰서 방범순찰대 대원 2명을 폭행한 50대 남성 A씨를 현행범으로 체포했다. 해당 남성은 의경의 뺨을 여러 차례 때리고 정강이를 걷어차는 등 폭행한 혐의(공무집행방해)를 받는다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였다. 당시 '자신의 질문에 대원들이 대답을 빨리하지 않는다'는 이유로 폭행한 것으로 알려졌다. A씨는 자신을 '육군 관계자'라고 지칭하기도 했으나 확인 결과 사실이 아닌 것으로 전해졌다.

관계자는 "A씨를 조사 중이며 구속영장 신청을 검토하고 있다"고 말했다.

