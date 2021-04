[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 윤여정 배우의 미국 아카데미 여우조연상 수상에 "모든 이들에게 희망과 용기가 되길 바란다"고 했다.

최인호 민주당 수석대변인은 26일 서면브리핑을 통해 "봉준호 감독의 '기생충' 수상 이후, 한국영화사에 길이 남을 역사를 또 다시 썼다"면서 "코로나19로 힘든 시간을 보내고 있는 국민께 단비와도 같은 기쁜 소식을 전해준 윤여정 배우와 영화 ‘미나리’의 출연진, 제작진 모두에게 진심으로 축하와 감사를 전한다"고 했다.

그러면서 "영화 ‘미나리’와 배우 윤여정씨의 수상이 모든 이들에게 희망과 용기가 되길 바란다. 불안과 혼돈 속에서도 끝까지 희망을 잃지 않고 도전했던 ‘미나리’ 속 주인공들처럼, 연대와 사랑으로 지금의 위기를 함께 극복해 나갈 수 있길 희망한다"고 했다.

