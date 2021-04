박종원 경남 경제부지사, STX엔진 방문

[아시아경제 황윤주 기자] 박종원 경상남도 경제부지사가 선박 및 방위 산업용 디젤 엔진 전문 생산 업체 STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 700 등락률 +5.81% 거래량 866,970 전일가 12,050 2021.04.26 12:11 장중(20분지연) 관련기사 STX엔진, 박기문 신임 대표 선임STX엔진, 604억 규모 공급계약 체결STX엔진, 선박평형수 처리장치 테마 상승세에 11.24% ↑ close 을 찾아 지역 조선 기자재 및 방위 산업 활성화 방안을 논의했다고 26일 STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 12,750 전일대비 700 등락률 +5.81% 거래량 866,970 전일가 12,050 2021.04.26 12:11 장중(20분지연) 관련기사 STX엔진, 박기문 신임 대표 선임STX엔진, 604억 규모 공급계약 체결STX엔진, 선박평형수 처리장치 테마 상승세에 11.24% ↑ close 이 밝혔다.

이날 STX엔진 박기문 대표이사 사장은 도내 친환경 선박 관련 기술 개발·보급을 위한 민관 협력 확대 및 관련 개발 지원과 도내 관공선 선박 건조 시 다른 지역 업체들에 지배 당하는 현실을 설명한 뒤, 도내 업체들의 장비가 적용될 수 있도록 지원을 건의했다. 이어 도내 온실가스 저감 기술(이산화탄소 포집) 사업 육성 지원과 방위 산업 관련 지원 등을 함께 건의했다.

박 경제부지사는 "친환경 선박 기술 개발·보급 관련 민관 협력 확대에 대해 친환경 선박 전 주기 혁신 기술 개발 사업의 기획재정부 예비 타당성 통과에 공동으로 노력하고, 친환경 스마트 조선 사업을 핵심 전략 산업으로 도가 적극적으로 추진할 예정"이라고 말했다.

또 온실가스 저감 기술 사업 육성과 관련해 도내 우수 기술력을 보유한 업체 간 전략적 제휴를 통해 윈윈할 수 있도록 중재를 지원할 예정이며, 관련 부서와 협의해 도내 관공서 친환경 선박 건조 시 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 지역 기업 장비 적용을 검토하겠다고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr