서울경찰, '부동산 투기' 180명 내·수사…LH·SH 비리 의혹 속도

'전셋값 인상 논란' 김상조 관련 참고인 조사

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH)의 납품 비리 의혹과 서울주택도시공사(SH) 직원의 뇌물수수 의혹 등 부동산 관련 경찰 수사가 속도를 내고 있다.

장하연 서울경찰청장은 26일 기자간담회에서 부동산 투기 의혹 수사와 관련해 "압수수색이 진행됐고, 디지털포렌식을 하거나 관련 서류 등을 정밀하게 확인하고 있는 단계"라고 밝혔다.

경찰 수사선상에 오른 LH 직원은 7명, SH 직원은 4명이다. 아울러 서울청은 부동산 투기 의혹과 관련해 29건·180명에 대해 내사·수사하고 있다. 180명 중에는 공무원 또는 전·현직 공공부분 임직원 19명이 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

장 청장은 "부동산 관련 사범에 기획부동산을 비롯해 수사 대상이 확대된 부분이 있다"며 "신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 강조했다.

김상조 전 청와대 정책실장이 임대차 3법 시행 직전 아파트 전셋값을 과하게 올렸다는 의혹과 관련해 장 청장은 "일부 참고인 조사를 진행하고 있다"며 "임차인 조사는 끝났다"고 설명했다.

김 전 실장은 지난해 임대료 인상 폭을 5%로 제한한 임대차 3법이 시행되기 직전 본인 소유 서울 강남구 청담동 아파트의 전세 보증금을 14.1% 올렸다.

이 사실이 알려지자 한 시민단체가 김 전 실장이 업무상 비밀을 이용해 전세가 상한제 적용을 피했다며 경찰청 국가수사본부에 고발했고, 국수본은 이달 초 서울청 반부패·공공범죄수사대에 이 사건을 배당했다.

