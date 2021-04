케이피에스 자회사 빅씽크, 국산 디지털치료제 '오씨프리' 美임상 IRB승인

[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 14,500 전일대비 100 등락률 -0.68% 거래량 16,269 전일가 14,600 2021.04.26 09:29 장중(20분지연) 관련기사 빅씽크, 유방암 환자 증상관리 앱 ‘WEPEACH TM’ 출시케이피에스 자회사 빅씽크, 암환자 구강 증상 치료보조제 '뮤코사민' 아시아 판권 확보케이피에스, 최대주주가 지분 추가 확보 close 의 자회사 빅씽크테라퓨틱스가 지난 23일(미국 현지시간) 강박장애(OCD) 디지털치료제(DTx) '오씨프리'(OC FREE)의 탐색임상 프로토콜에 대한 미국 IRB(임상연구윤리심의위원회) 승인을 받았다고 26일 밝혔다.

한미경 빅씽크 대표는 “이번 IRB 승인은 국내에서 자체 개발된 디지털치료제의 첫 미국 임상 승인”이라며 “연말까지 임상 환자 모집을 마칠 계획”이라고 말했다.

이어 “탐색임상을 거쳐 오는 2024년까지 본임상을 끝내고 미 식품의약국(FDA) 허가를 받는 것이 목표”라고 강조했다.

총 10주간 진행될 이번 탐색임상은 뉴욕 및 오하이오 소재의 정신질환 및 신경질환에 특화된 연구기관 등 미국 내 3개 지역에서 만 18세 이상 강박장애 환자 30명을 대상으로 6주 치료 및 4주 관찰의 형태로 진행될 예정이다.

한 대표는 “IRB승인에 앞서 올해 1월 FDA 사전회의(Pre-Submission 미팅)를 통해 FDA로부터 공식 답변서를 받았었다”며 “이번 탐색임상 시험은 FDA의 의견이 반영됐기 때문에 더욱 명확한 효과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr