2021 세계 노동절을 일주일 앞둔 25일 서울 청계천 전태일다리 인근에서 이주노동자들이 사업장 이동의 자유 보장 등을 요구하며 행진하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.