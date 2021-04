KOTRA·특허청, 中온라인 쇼핑몰 징동과 '모조품 식별 라이브 커머스' 진행

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA와 특허청이 중국 대표 온라인 쇼핑몰 징동닷컴과 함께 한국산 제품의 모조품 유통 근절을 위해 진품과 모조품을 식별하는 방법 등을 설명하는 라이브 커머스를 진행한다고 26일 밝혔다.

KOTRA와 특허청은 '세계 지식재산권의 날'인 이날 오후 징동과 함께 중국 베이징에서 '모조품 식별 라이브 커머스'를 진행한다. 이날 행사에는 징동의 지재권 보호 담당 직원과 국내기업 3개사가 참여해 중국 소비자들을 대상으로 8개 한국 제품의 진품과 모조품을 식별하는 방법 등을 설명한다. 이번 행사는 라이브 스트리밍으로 진행되며 참가기업들은 실시간으로 중국 소비자들의 질문에 답변하고 상품기획자(MD)의 판매도 이뤄진다.

KOTRA에 따르면 중국에서는 지난해 10만건이 넘는 모조품이 적발됐다. 이에 중국 정부는 기업의 지식재산권 보호를 위해 각종 정책을 내놓고 있다. 지난해 '지식재산권 보호 강화 의견'을 발표하고 민법전을 제정해 징벌적 손해배상제도를 도입하는 등 관련 지식재산권 법률을 손보고 있다.

또 중국에서 최근 빠르게 성장한 전자상거래 플랫폼 기업들도 모조품 근절에 나서고 있다. 중국 2위 전자상거래 업체 징동의 경우, 모조품 단속 직원을 별도로 배치해 자사 플랫폼에서 유통되는 모조품을 수시로 단속하고 있다. 알리바바, 핀둬둬 등 중국 주요 전자상거래 플랫폼들도 모조품 단속을 전담하는 부서와 지원체계 등을 갖춰 나가는 추세다.

홍창표 KOTRA 중국지역본부장은 "중국 전자상거래 시장 확대와 함께 한국산 제품의 모조품 유통 문제도 커지고 있다"면서 "KOTRA는 중국 지역 해외지식재산센터(IP-DESK)를 중심으로 주요 전자상거래 플랫폼, 각 지역의 해관(세관) 등과 협업해 우리 기업의 지식재산권 보호에 힘쓰겠다"고 말했다.

