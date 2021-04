현대아울렛 김포점, 수도권 서부 최대 '키즈 전문관' 개점

신관 1층에 4300㎡ 규모 '쁘띠 플래닛' … 38개 키즈 브랜드 입점

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 800 등락률 -0.90% 거래량 146,159 전일가 88,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株명품·패션 보복소비 파워 … 백화점 매출 코로나 이전 회복현대百, 결재판 대신 스마트폰으로 비대면 보고 close 이 현대프리미엄아울렛 김포점 신관 1층에 수도권 서부지역 아웃렛 가운데 최대 규모인 키즈 전문관 '쁘띠 플래닛'을 오픈한다고 25일 밝혔다.

'아이들을 위한 행성'이란 의미의 쁘띠 플래닛은 국내 유통업계에선 이례적으로 아울렛 1층 전체를 키즈 브랜드로 꾸몄다. 이곳에는 기존 김포점 본관 3층에 입점해 있던 유아동 브랜드(21개)보다 2배 가량 많은 38개의 유아동 의류와 완구·서적 브랜드가 입점한다. 유럽 수입 아동의류 편집숍 '키즈블라썸'을 비롯해 프랑스 프리미엄 아동복 '봉통', 인기 아동복을 모은 편집숍 '오프라벨' 등이 대표적이다.

쁘띠 플래닛 한 가운데에는 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 800 등락률 -0.90% 거래량 146,159 전일가 88,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株명품·패션 보복소비 파워 … 백화점 매출 코로나 이전 회복현대百, 결재판 대신 스마트폰으로 비대면 보고 close 이 운영하고 있는 키즈 전문 편집매장 '스튜디오 쁘띠'가 들어선다. 킥보드·잡화·서적 등을 판매하며, 매장 정중앙에는 '우주'를 콘셉트로 디자인한 휴식 공간이 마련됐다. 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 800 등락률 -0.90% 거래량 146,159 전일가 88,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株명품·패션 보복소비 파워 … 백화점 매출 코로나 이전 회복현대百, 결재판 대신 스마트폰으로 비대면 보고 close 관계자는 "고객이 자녀와 함께 책을 읽으면서 상상력을 키우는 공간으로 기획했다"며 "아이들의 상상력을 자극할 수 있도록 3층에서부터 행성을 형상화한 구조물을 배치한 것이 특징"이라고 설명했다.

유아동 동반 고객 대상 서비스도 강화한다. 신관 지하 주차장 전체를 유아동 동반 고객 우선 주차장으로 전환했으며, 신관 지하 주차장에서 쁘띠 플래닛이 들어선 1층과 유아휴게실이 있는 4층만 운행하는 '유아동 동반 고객 전용 엘리베이터'도 운영한다. 기존 본관에서만 운영중인 유모차 대여소를 키즈 전문관에 추가 배치하는 한편, 김포점에서 고객들에게 대여해주는 유모차 수도 20% 가량 늘렸다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 800 등락률 -0.90% 거래량 146,159 전일가 88,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株명품·패션 보복소비 파워 … 백화점 매출 코로나 이전 회복현대百, 결재판 대신 스마트폰으로 비대면 보고 close 관계자는 "자녀와 함께 현대프리미엄아울렛 김포점을 찾는 고객들이 위드 코로나 시대에도 타인과의 접촉을 줄이고 안전한 쇼핑을 즐길 수 있도록 1층 전체를 키즈 전문관으로 탈바꿈해 선보이게 됐다"며 "변화하는 고객들의 라이프스타일에 맞춘 다양한 특화 공간을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr