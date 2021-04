영국 30대도 아스트라제네카 안 맞나… 당국 "검토 중"

[아시아경제 류태민 기자] 영국이 혈전 우려로 30대에게도 아스트라제네카가 아닌 다른 코로나19 백신을 접종하는 방안을 검토 중이라고 텔레그래프가 23일(현지시간) 보도했다.

영국 ‘백신 접종 및 면역 공동위원회(The Joint Committee on Vaccination and Immunisation·JCVI)’는 40세 이하로 백신 접종을 확대하기에 앞서서 정책 변경이 필요한지를 고려하고 있다고 텔레그래프는 전했다. 앞서 위원회는 지난 7일 뇌 혈전이라는 매우 드문 부작용으로 인해 30세 미만에는 되도록 아스트라제네카 백신 외에 다른 백신을 접종하라고 권고했다. 당시 잉글랜드 부 최고의료책임자인 조너선 반-탐 교수는 30대는 백신 접종에 따른 이득이 위험보다 크다고 말했다.

그러나 최근 혈전 발생확률이 상승하며 이 계산이 바뀔 수도 있다고 텔레그래프는 지적했다. 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)의 새로운 데이터를 보면 심각한 혈전이 발생할 위험이 25만명 당 1명에서 2주 만에 12만6600명 당 1명으로 상승했다.

파이낸셜타임스도 최근 영국 정부의 과학 자문들 사이에서 30대에도 아스트라제네카 외에 다른 백신을 권고해야할지를 두고 의견이 엇갈린다고 전했다.

