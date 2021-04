삼척 임원항 해상서 예인선 화재로 침몰… 승선원 2명 구조

[아시아경제 류태민 기자] 24일 오전 강원도 삼척시 삼척항 앞바다에서 부산으로 항해하던 예인선에서 화재가 나 침몰하는 사고가 발생했다.

동해해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시53분께 강원 삼척시 임원항 동쪽 3.7㎞ 해상의 29t급 예인선에서 불이나 연안 구조정과 경비함정, 동해특수구조대를 급파해 진화작업을 펼쳤다.

기관실과 조타실 등 선체가 모두 불에 탄 선박은 진화작업 중 침몰했으나 배에 타고 있던 승선원 2명은 임원파출소 연안구조정과 인근에 있던 어선에 의해 무사히 구조됐다.

사고 선박은 이날 오전 6시10분께 부선을 예인하고 삼척화력발전소 임시부두를 출항해 부산으로 이동하던 중이었으며 선원들이 자체 진화에 나섰으나 실패해 해경에 신고한 것으로 알려졌다.

해경은 침몰한 선박에서 기름이 일부 흘러나오고 있어 주변 확산을 막는 조처를 하는 한편 방제정을 동원해 방제작업을 벌이고 있다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr