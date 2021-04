"범 내려온다"…2m 시베리안 호랑이 中 마을 습격해 '쑥대밭'

[아시아경제 황수미 기자] 중국에서 야생 호랑이가 마을로 내려와 주민이 물리고 차량 유리창이 파손되는 등의 소동이 빚어졌다.

23일(현지 시각) 중국 현지 매체에 따르면 이날 오전 7시께 헤이룽장성 미산의 한 마을에 2m 길이의 시베리안 호랑이가 나타나 마을이 쑥대밭이 됐다. 마을에 내려온 호랑이는 자동차를 향해 돌진했고 이에 놀란 운전자가 급하게 방향을 바꿔 달아났다. 이 과정에서 인명 피해는 없었지만, 차량 유리창이 크게 파손됐다.

이후 마을을 어슬렁거리던 호랑이가 주민을 덮쳐 이 주민은 병원으로 옮겨져 치료받고 있다고 매체는 전했다.

현지 경찰은 "창문과 문을 꼭 닫아라. 밭에서 일하는 가족이나 친구가 있으면 (호랑이의 출현 사실을) 즉시 전해달라"고 당부했고 일부 중국 매체는 현장 상황을 생중계하기도 했다.

마취 총이 도착할 때까지 기다리느라 포획 작업이 지연됐고, 이날 오후 9시께 호랑이를 마취해 포획한 것으로 알려졌다. 또한 호랑이의 동태를 파악하기 위해 드론까지 동원됐다고 전해졌다.

경찰은 호랑이에 신체검사를 실시하고 결과에 따라 구조를 하거나 자연으로 돌려보낼 예정이라고 밝혔다.

