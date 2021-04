뉴욕증시, 경기지표 호조 효과에 반등 성공

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 제조업과 서비스업 지표의 동반 상승에 힘입어 자본이득세 인상 악재를 하루 만에 극복했다.

23일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 227.59포인트(0.67%) 오른 3만4043.49에, S&P500지수는 45.19포인트(1.09%) 상승한 4180.17에, 나스닥지수는 198.40포인트(1.44%) 올라 1만4016.81에 거래를 마쳤다.

경제지표 호조가 시상 상승을 주도했다. IHS 마킷이 발표한 미국의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI) 60.6으로 2007년 지표 집계 이후 최고를 기록했다. 전월 59.1과 시장 예상치인 60.5도 모두 웃돌았다.

서비스업 PMI도 63.1로 2009년 집계 이후 가장 높았다. 서비스업 PMI도 시장 예상치 60.5를 크게 상회했다.

하루 전 시장은 연간 100만 달러 이상 고소득자에 대한 자본이득세율을 현재의 두 배 가까운 수준으로 인상하는 방안이 발표될 것이라는 악재에 하락했지만, 이날은 이성을 찾아가는 모습이었다.

현재 20%인 자본이득세율이 정부 계획대로 39.6%까지 치솟기 어려울 것이라는 전망이 반영됐다. 골드만삭스는 의회 논의를 거치며 자본이득세가 28%로 높아질 것으로 전망했다.

구글의 모기업 알파벳, 애플, 페이스북 등 대표 기술주들은 대부분 강세를 보였다. 테슬라는 1.3%가량 상승했지만, 코인베이스는 0.63% 하락하며 5일 연속 약세를 보였다.

쿠팡은 모처럼 6% 급등해 45달러 선을 회복했다. SNS 업체 스냅 주가는 1분기 실적이 애널리스트들의 예상치를 웃돌면서 7% 이상 올랐다.

전날 장 마감 후 실적을 발표한 인텔의 주가는 5%나 급락했다. 단기간에 주가가 치솟은 데다 향후 비용 지출이 늘어날 것이라는 우려가 반영됐다는 평가다.

지역 은행들이 호실적을 기반으로 대거 상승했다. SVB 파이낸셜은 8%나 치솟았다.

