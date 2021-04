합천군-KT 도시재생 뉴딜 공모 선정 업무협약 체결

도시재생 활성화 사업을 위한 아이템 협조 및 홍보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 군청 소회의실에서 ㈜KT 경남법인과 진주법인지사가 참석해 ㈜KT와 합천읍 도시재생 활성화 사업 국토부 공모 선정 및 사업추진을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

주요 내용은 합천읍 도시재생 뉴딜 공모 및 사업추진을 위한 상호협력을 기반으로, 합천읍 도시재생 활성화 사업의 모델 발굴 및 국토부 공모사업 참여, 사업 구현을 위한 정보 공유 및 수행, 아이템 협조 및 홍보로 이뤄졌다.

문준희 합천군수는 인사말에서 “㈜KT의 지역 사회공헌사업 참여에 감사함을 표시하고 이번 협약식으로 양 기관의 상호발전을 위해 만남이 지속되길 희망한다”고 하였으며, 즉석에서 합천읍 현안인 KT 합천지점 주차장 개방 및 담장 환경개선을 건의해 긍정적인 답변을 받아 내기도 했다.

한편 이번 광역도시 재생 공모는 5월에 접수하며, 최종 공모 선정은 9월경 국토부 도시재생특별위원회에서 확정될 것이다.

