검찰 공수처 대변인 소환에… 김진욱 "압박하냐" 발끈

조수진 의원에 "이규원 사건 공수처가 수사"



[아시아경제 조성필 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장은 23일 공수처 대변인에 대한 검찰의 소환 통보 사실이 공개된 것은 바람직하지 않았다고 지적했다. 김 처장은 이날 정부과천청사에서 취재진을 만나 "검찰이 공수처를 압박하는 것도 아니고 모양새가 좋지 않다"며 이같이 밝혔다.

앞서 수원지검은 지난 22일 이성윤 서울중앙지검장 '특혜 조사'와 관련한 허위 보도자료 작성 의혹에 대해 공수처 문상호 대변인 등 주요 참고인들에게 출석할 것을 통보했다고 밝힌 바 있다. 공수처는 보도자료가 허위가 아니라고 거듭 밝히고 있지만, 검찰은 김 처장에 대한 소환 여부도 검토할 방침까지 시사했다.

한편 김 처장은 이날 조수진 국민의힘 의원과 면담을 하면서 이규원 검사에 대한 직접 수사를 검토하고 있다는 뜻을 전한 것으로 전해졌다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr