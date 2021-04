한국코러스 "러 스푸트니크V 백신 국내도입 대비 준비 중"

[아시아경제 김지희 기자] 한국코러스는 러시아산 코로나19 백신인 스푸트니크V 국내 도입 가능성에 대비해 사용 승인에 필요한 서류들을 러시아 국부펀드(RDIF)에 요청했다고 23일 밝혔다. RDIF도 요청된 서류를 보내주기 위한 준비를 진행하고 있다는 게 한국코러스의 설명이다.

한국코러스 관계자는 "RDIF와 계속적인 전략적 파트너 관계를 유지하고 있어 원활한 협조가 이뤄지고 있다"며 "대내적으로는 사용 승인에 필요한 국내 자료들을 준비하고 있고 기타 필요한 사항들이 무엇인지 허가 관청에 요건을 확인 중에 있다" 말했다.

한국코러스는 국내 바이오기업인 지엘라파의 자회사로 앞서 RDIF와 스푸트니크V 백신을 국내에서 위탁생산키로 계약을 맺은 바 있다. 총 1억5000만 도스를 생산할 예정이다. 이외에도 국내 기업들과의 컨소시엄을 통해 5억 도스를 생산할 계획이다.

한편 한국코러스는 특정 공정이 설정된 규격과 품질요소를 만족하는 제품을 지속 생산 중인지 검증하는 절차인 '밸리데이션'을 위한 생산분을 러시아로 보냈다. 해당 밸리데이션 뱃지는 한국코러스 춘천공장에서 생산했다.

