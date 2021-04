인디펜던트 스피릿 어워즈 여우조연상

영화 '미나리'의 배우 윤여정이 미국 독립영화 시상식에서 여우조연상 트로피를 추가했다. 22일(현지시간) 온라인으로 열린 제36회 인디펜던트 스피릿 어워즈에서다. 오는 25일 로스앤젤레스(LA)에서 하는 아카데미 시상식을 사흘 앞두고 순항을 이어갔다. 앞서 그는 영국 아카데미(BAFTA), 미국배우조합(SAG) 등 주요 영화 시상식에서 여우조연상을 독식했다. 한국 배우 최초로 오스카 연기상(여우조연상) 수상이 유력시되고 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr