대한항공카드 출시 1주년…무착륙 관광비행 특별기 운항

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 은 ' 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 카드' 출시 1주년을 기념해 무착륙관광 비행을 위한 특별기를 띄운다고 23일 밝혔다.

특별기는 407석 규모의 장거리용 대형기인 A380 항공기로 다음달 29일 오후 12시 30분 인천국제공항을 출발해 강릉-부산-대한해협-제주를 거쳐 오후 3시에 인천국제공항에 착륙한다.

이번 무착륙관광 비행은 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 카드 고객만 예약할 수 있다. 일등석 12석, 프레스티지석 94석, 일반석 164석 등 총 270석 규모로 운영된다. 좌석에 따라 5만(일등석), 3만(프레스티지석), 1만(일반석) 마일리지를 사용해 좌석을 예약할 수 있다.

탑승객 전원에게는 현대카드와 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 의 디자인 협업으로 만든 'HL7530 네임택'과 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 어메니티, KF94마스크, 손세정제, 손세정 티슈 등으로 구성된 세이프티 키트 등 기념품이 제공된다.

이번 일정은 안전한 여행을 위해 전 좌석 국토교통부의 거리두기 방역지침을 철저히 준수해 운영된다. 탑승 예약은 다음달 7일 오후 3시부터 현대카드나 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 100 등락률 -0.38% 거래량 590,867 전일가 26,350 2021.04.23 11:03 장중(20분지연) 관련기사 항공승무원 백신 접종 저조한 이유는…3040 女승무원 '고민되네' [종목속으로] 대한항공, 냉정과 열정 사이대한항공, 방사청에 2000억원대 소송…"설계 변경요구에 납품 지연" close 홈페이지를 통해 한진관광의 특별 예약 사이트로 접속해 진행할 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr