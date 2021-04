[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 동구체육회 직원이 코로나19 확진 판정을 받으면서 새로운 연쇄 감염이 잇따라 발생하고 있다.

23일 광주시에 따르면 전날 광주 동구체육회 소속 직원 A씨가 확진돼 광주 2332번으로 분류됐다.

A씨는 동구청 별관 4층에서 근무하는 것으로 알려졌다.

방역당국은 A씨가 확진되자 전날 4층에 상주하는 체육회를 포함해 위생과 등 타 부서 전 직원을 대상으로 코로나19 검사를 진행했다.

이후 추가 역학조사에서 A씨가 지난 14~15일 본관 구내식당을 이용한 사실이 드러나자, 구내식당 이용자 등 동구 공무원 600여 명에 대한 전수 검사를 벌였다.

검사 결과 북구체육회와 동구체육회 직원이 각각 양성 판정을 받아 광주 2340~2341번 확진자로 등록됐다.

A씨의 감염경로는 아직 밝혀지지 않았다.

