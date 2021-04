경기소방, 제2의 인생 도약을 위한 '퇴직 소방공무원 길라잡이' 발간

[아시아경제 이영규 기자] 퇴직 소방공무원들이 반드시 알아둬야 할 유용한 정보를 담은 안내서가 나왔다.

경기도 소방재난본부는 퇴직 전후 필요한 다양하고 유익한 정보를 한 권에 담은 '제2의 인생 도약을 위한 퇴직소방공무원 길라잡이'를 최근 발간했다고 22일 밝혔다.

이번에 발간한 길라잡이는 공무원 연금 신청 등 퇴직 후 가장 먼저 해야할 일부터 퇴직소방공무원이 반드시 알아야 할 각종 제도와 병원 할인제도 등 복지제도, 귀농·귀촌교육 등 사회참여 활동까지 퇴직 소방공무원에게 꼭 필요한 정보를 사례와 해설 위주로 알기 쉽게 정리했다.

또한 대한소방공제회를 비롯한 소방관련 기관의 연락처와 담당업무, 홈페이지 주소 등도 일목요연하게 실었다.

경기소방본부는 해당 안내서를 1600부 발간해 소방청과 전국 시도 소방본부, 도내 소방관서에 배포할 예정이다.

이상규 경기소방본부장은 발간사를 통해 "늦은 감도 있지만 이 책자가 퇴직하시는 분들의 소중한 안내서가 되길 희망한다"며 "비록 지금은 작은 안내서로 출발했지만 앞으로 퇴직공무원을 위한 더욱 다양한 정책이 마련되고 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

