엔에스유통, '안심먹거리' 핫도그 전문매장 '델리핫도그' 론칭

[아시아경제 김유리 기자] 엔에스유통은 고속도로 휴게소에서 다양한 종류의 핫도그를 안심하고 맛볼 수 있는 '핫도그 전문 매장'을 선보인다고 22일 밝혔다.

엔에스유통은 이달 평창(인천 방향)휴게소에 핫도그 전문 매장인 '델리핫도그'를 론칭했다. 델리핫도그 매장은 이번 평창휴게소를 시작으로 전국 고속도로 휴게소에 확대 설치될 예정이다.

델리핫도그는 기존 방식처럼 여러 간식 제품을 혼재해 판매하는 매장 형태가 아닌, 핫도그 제품만 전문적으로 판매하는 매장으로 기획됐다. 기존 매장에 숍인숍(shop in shop) 형태로 입점하기에도 최적의 조건을 갖췄다는 설명이다. 엔에스유통은 "기존 매장을 운영하는 업주들의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

제품은 '안심 먹거리'가 되기 위해 식품안전경영(ISO) 및 한국식품안전관리(HACCP) 인증을 받고, 최첨단 생산 설비를 갖춘 자체 공장에서 생산된다. 전국 고속도로 휴게소에서 시식 행사를 거쳐 엄선한 △델리옛날핫도그 △델리100%우리밀핫도그 △델리감자핫도그 △델리연잎핫도그 △델리치쏘핫도그(치즈+소시지) △델리통치즈핫도그 △델리매직핫도그 △델리청양매직핫도그 등 8개 종류로 이뤄졌다. 엔에스유통 측은 "델리핫도그 브랜드를 국민 간식인 핫도그를 대표하는 안심 먹거리 브랜드로 만들어가겠다"고 말했다.

