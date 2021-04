홈앤쇼핑, 꽃 정기배송 서비스 판매…"화훼업계 지원"

구독경제 활성화 반영…화훼농가 직접 계약 통해 가격 낮추고 신선도 높여

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 코로나19로 침체된 화훼업계 활성화를 위해 꽃 정기배송 서비스 상품을 선보인다고 22일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 코로나19로 화훼 수요가 침체된 가운데 화훼농장 살리기 프로젝트의 일환으로 꽃 정기배송 서비스 상품을 기획했다고 설명했다. 화훼농가와 직접 계약을 통해 공급해 단가를 낮추고 신선도는 높였다.

오는 23일 밤 11시 50분부터 '모리앤&제이메이드 생화 정기배송 이용권' 첫 방송을 진행한다. 이날 방송에서는 제이메이드의 전문 플로리스트들이 디자인한 제철 꽃을 총 3회 정기배송 받을 수 있는 이용권을 구매할 수 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 화훼업계를 지원하고자 이번 상품을 기획하게 됐다"며 "코로나19로 인한 비대면 문화와 함께 5월 가정의 달을 앞두고 고객들의 많은 관심이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

