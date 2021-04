신한 스퀘어브릿지, 구글 스타트업 캠퍼스와 파트너십 체결

스마트시티 특화 액셀러레이팅 프로그램 공동운영 등 스타트업 지원 분야 협력

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹의 스타트업 육성 플랫폼인 '신한 스퀘어브릿지 인천(S²브릿지 : 인천')은 구글의 스타트업 지원 조직인 구글 스타트업 캠퍼스(GFS)와 액셀러레이팅 프로그램 공동 운영을 위한 파트너십을 체결했다고 22일 밝혔다.

구글 스타트업 캠퍼스는 2011년 구글에서 만든 스타트업 지원 프로그램으로 전세계에 스타트업 육성을 위한 코워킹 스페이스 를 50개 이상 운영하고 있으며, 125개 국가에서 액셀러레이터로 활동하고 있다. 또한 2015년에는 아시아에서 첫번째로 서울에 ‘구글 스타트업 캠퍼스’를 오픈해 다양한 국내 스타트업 지원사업을 펼치고 있다.

신한 스퀘어브릿지 인천은 GFS와 ‘스마트시티 액셀러레이팅 프로그램’을 만들어 스마트시티 인프라를 선제적으로 구축한 인천시를 대표하는 스타트업을 육성하기로 했다. 이를 위해 양사는 혁신적인 기술력을 보유한 스타트업을 선발하고 다양한 육성 프로그램을 제공해 글로벌 스타트업으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

GFS는 신한 스퀘어브릿지 인천 공간에 ‘구글 스타트업 스페이스’를 조성하고 ‘스마트시티 액셀러레이팅 프로그램’, ‘구글 스타트업 스쿨’ 등 교육 프로그램 운영을 통해 기존 서울 중심의 스타트업 생태계를 전국 단위로 확장하는데 앞장 설 계획이다.

전날 양사는 인천 송도 스타트업 파크 내 신한 스퀘어브릿지 인천에서 박남춘 인천시장, 김경훈 구글코리아 사장, 안준식 신한금융그룹 부사장 등 관계자들이 참석한 가운데 기념식을 열고 향후 협력 분야 등에 대해 발표했다.

이날 행사에서 안 부사장은 “글로벌 경쟁력을 갖춘 스타트업을 육성하기 위해 신한 스퀘어브릿지 : 인천』의 운영 노하우를 기반으로 구글 등 다양한 기업들과 파트너십을 확대해 더욱 풍부한 스타트업 육성 인프라를 만들어 나가겠다”고 말했다.

