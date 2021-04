배민·요기요·쿠팡이츠 "일회용 수저·포크, 고객 요청 시에만 제공"

'지구의날' 맞아 일회용품 줄이기 캠페인

앞으론 '일회용 수저·포크' 요청해야 제공

배달 3사 "친환경 배달문화 정착 노력"

[아시아경제 김보경 기자] 국내 대표 배달 애플리케이션 3사가 환경부와 함께 일회용 수저 사용 줄이기를 통한 친환경 실천에 힘을 모은다.

배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠는 22일 '지구의 날'을 맞아 친환경 배달 문화 정착을 위해 3사 공동으로 일회용 식기 사용 줄이기 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

배달앱 3사는 오는 6월 1일부터 기존 포장·배달 주문 시 제공하던 일회용 수저·포크 등의 식기류를 별도 요청이 있을 시에만 제공하도록 옵션 기능을 각 앱에 적용키로 했다.

기존에 기본으로 제공되던 일회용 수저와 포크가 앞으로는 고객의 별도 요청이 있을 시에만 제공되도록 설정이 변경된다. 일회용 수저가 필요한 고객들은 반드시 앱 내 주문 요청사항에서 '일회용 수저, 포크 요청'을 직접 선택해 별도 요청해야 한다.

배달앱 3사는 최근 플라스틱 폐기물로 인한 환경문제가 대두됨에 따라 간편하게 플라스틱 사용량 감축을 실천할 수 있는 환경을 마련하고자 서비스 내 선택 기능을 적용하기로 뜻을 모았다.

김범준 우아한형제들 대표는 "배달앱 3사가 환경문제 해결을 위해 공통된 정책을 도입함으로써 이용자 혼선은 줄어들고 환경 보호 효과는 더 높아질 것으로 기대된다"며 "배민은 앞으로도 다양한 친환경 정책을 발굴하고 적용하는데 앞장서겠다"고 말했다.

강신봉 딜리버리히어로 코리아 대표는 "배달앱 3사가 다 함께 힘을 모아 쉽고 편리하게 일회용품 사용을 줄일 수 있는 기반을 마련하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 소비자와 레스토랑 파트너 모두에게 친환경 배달 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박대준 쿠팡 신사업부문 대표는 "세계적 관심사로 떠오르는 환경 문제에 배달앱 3사가 일회용품 줄이기 캠페인을 통해 적극 협력하기로 했다"며 "쿠팡은 모든 서비스 분야에서 다양한 친환경 서비스를 지속적으로 개발해 놀라운 고객 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠는 플라스틱 폐기물 저감을 위해 먼저 나서 환경부 등 유관 단체들과 함께 지속적인 협의를 이어왔다. 배달앱 3사는 "앞으로도 친환경 배달문화 정착을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

