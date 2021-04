LG전자 "고효율 가전 구입하면 할인혜택 제공"

한국전력 '고효율 가전제품 구매비용 지원사업' 대상 모델 700여개 운영

5월31일까지 고효율 가전 인기모델 20개 대상 최대 20만원 상당 추가 할인

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 한국전력의 '고효율 가전제품 구매비용 지원사업'을 통해 고효율 가전제품을 구입하는 모든 고객에게 할인혜택을 제공한다고 22일 밝혔다.

한국전력은 23일부터 전기요금 복지할인가구 등 사회적 배려계층을 대상으로 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기, 공기청정기, TV 등 고효율 가전을 구입하면 가구당 30만원 한도 내에서 구매비용의 10%를 지원해준다. LG전자도 이 사업에 동참했다.

LG전자의 지원 대상 고효율 가전 모델은 700여개다. 해당 모델을 구매한 고객은 LG전자 멤버십 애플리케이션에서 '전 국민 고효율 가전 경품 이벤트'에 응모할 수 있다. 참여고객 중 1000명을 추첨해 LG 퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파, 물걸레 로봇청소기 LG 코드제로 M9 씽큐, LG 디오스 와인셀러 미니 등을 증정한다.

LG전자는 한국전력 지원사업과 별개로 5월31일까지 고효율 가전 인기모델 20개를 대상으로 모든 구입고객에게 제품당 최대 20만원을 추가로 할인해준다. 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션 제품을 비롯해 김치냉장고 5종, 오브제컬렉션 상냉장 하냉동 냉장고, 원바디 세탁건조기 워시타워, 트롬 세탁기, 건조기와 통돌이 세탁기, 75형 울트라 HD TV 등이 할인대상이다.

또 LG 오브제컬렉션 제품 중 서로 다른 품목을 4개 이상 동시에 구매하는 고객에게는 구매 제품 수에 따라 최대 250만원 상당의 캐시백이나 모바일상품권이 추가로 제공된다.

4월30일까지 LG 오브제컬렉션 제품 중 원바디 세탁건조기 워시타워, 프리미엄 무선청소기 올인원타워, 휘센 타워 에어컨 등을 동시에 구매하는 고객은 30만원의 혜택을 더 받는다. LG 오브제컬렉션 제품 중 상냉장 하냉동 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기 등을 동시에 구매하는 고객도 30만원의 추가 혜택을 받을 수 있다.

