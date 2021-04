[아시아경제 배경환 기자] 문재인 대통령이 러시아산 '스푸트니크V' 백신의 도입 가능성을 점검해보라는 지시를 내린 것으로 전해졌다.

21일 청와대 등에 따르면 문 대통령은 백신 수급에 대한 우려가 있는 만큼 러시아산 백신 도입 문제도 검토할 필요가 있다는 참모진의 건의에 '그렇게 하라'고 언급한 것으로 알려졌다.

이에 따라 청와대는 스푸트니크V 백신의 사용 실태 및 부작용에 대해 점검에 나설 전망이다.

한편 국가안전보장회의(NSC)는 지난주 상임위원회 회의에서 러시아산 백신 도입 문제를 검토한 바 있다. 청와대는 당시 NSC 상임위 회의 결과 보도자료를 통해 "코로나 백신 추가 확보에 주력하기로 했다"고 밝히기도 했다.

