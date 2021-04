[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 영천시는 대구은행 영천영업부 직원들이 21일 영천생활체육관에 마련된 코로나19 예방접종센터를 방문, 위문품을 전달해 왔다고 밝혔다.

이날 영천영업부에서는 백신접종에 힘쓰고 있는 의료종사자들과 직원들의 노고에 감사를 표하고, 떡과 생수 등 100만원 상당의 위문품을 의료진에게 전달했다.

권세경 대구은행 영천영업부장은 "코로나19 방역 최일선에서 고생하고 있는 관계자분들의 노고에 조금이나마 힘이 되었으면 한다"며 "백신 접종이 순조롭게 시작된 만큼 빠른 시일 내에 시민들이 일상으로 돌아기가기를 기대한다"고 했다.

최기문 영천시장은 "백신 접종이 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 시민이 안심하고 접종할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

