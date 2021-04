[아시아경제 배경환 기자] 에이디테크놀로지 에이디테크놀로지 200710 | 코스닥 증권정보 현재가 26,300 전일대비 300 등락률 -1.13% 거래량 119,482 전일가 26,600 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목에이디테크놀로지, SK하닉스에 374억원 규모 전자부품 공급에이디테크놀로지,삼성전자 DSP 선정…"글로벌 시스템반도체 설계 기업 목표" close 는 SK하이닉스와 279억5114만2540원 규모의 메모리 컨트롤러 IC 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr