[아시아경제 이민우 기자] 파멥신 파멥신 208340 | 코스닥 증권정보 현재가 18,300 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 257,089 전일가 18,350 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 파멥신, 암 치료용 약학 조성물 특허권 취득파멥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.32%파멥신 "18만주 규모 전환청구권 행사" close 은 '신규 EGFRvlll 항체 및 이를 포함하는 조성물' 특허를 취득했다고 21일 공시했다.

회사 측은 "EGFR에 교차반응하지 않고 EGFRvIII에 특이적으로 결합하는 항체, 이의 제조방법 및 항체를 유효성분으로 하는 암 또는 종양 치료용 약학 조성물에 관한 특허"라며 "EGFRvIII는 정상세포에는 발현하지 않고 종양에만 발현하는 타겟으로, 항체약물복합체(ADC)나 CAR-T, CAR-NK, CAR-Macrophage, 이중특이성항체 등의 치료제 개발에 활용될 수 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr