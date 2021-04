[아시아경제 이민우 기자] 조이시티 조이시티 067000 | 코스닥 증권정보 현재가 9,590 전일대비 100 등락률 -1.03% 거래량 290,660 전일가 9,690 2021.04.21 14:33 장중(20분지연) 관련기사 [CB 발행 그후]조이시티, 오랜 기다림을 보상하는 수익률 조이시티, 주가 9370원.. 전일대비 -0.11%조이시티, 최근 5일 외국인 24만 6793주 순매도... 주가 9660원(-2.23%) close 는 올해 1분기 연결 기준 매출 530억원, 영업이익 71억원의 잠정 실적을 기록했다고 21일 공시했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익 각각 11.39%, 41%씩 올랐다. 같은 기간 당기순손실은 흑자전환돼 당기순이익 83억원을 거뒀다.

