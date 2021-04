[아시아경제 이민우 기자] 일정실업 일정실업 008500 | 코스피 증권정보 현재가 15,950 전일대비 50 등락률 -0.31% 거래량 2,414 전일가 16,000 2021.04.21 14:00 장중(20분지연) 관련기사 일정실업, 커뮤니티 활발... 주가 -11.11%.실적주 계속 나오고 있죠? 아직 늦지 않았습니다! 잡으세요!일정실업, 커뮤니티 활발... 주가 -16.03%. close 은 남발우 대표가 사임하면서 고동수 단독 대표 체제로 전환한다고 21일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr