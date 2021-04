文대통령, 吳시장-朴시장에 "취임 축하드린다" 인사

서울시장-부산시장 靑 초청 오찬…"당선되자마자 취임하셨네요. 저도 당선되고 곧바로"

[아시아경제 류정민 기자] "날씨가 좋네요. 두 분 반갑습니다. 취임 축하드립니다. 당선 되자마자 곧바로 취임하셨네요. 저도 당선되고 곧바로 취임했습니다."

21일 문재인 대통령은 오찬 참석을 위해 청와대를 방문한 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장에게 이렇게 인사를 건넸다.

이철희 청와대 정무수석이 문 대통령에게 "잘 모시겠다"고 말하자 박 시장은 문 대통령에게 "귀한 자리 감사하다"고 화답했다. 문 대통령과 오 시장, 박 시장은 이날 청와대 오찬에 앞서 마련된 사전 환담 자리에서 덕담을 주고 받았다.

문 대통령과 오 시장, 박 시장의 오찬은 비공개로 진행됐다. 청와대는 이날 오후 오찬 대화 내용을 설명할 예정이다.

이번 오찬은 문 대통령이 4·7 재·보궐선거에서 승리한 광역단체장들을 초청하는 형식으로 이뤄졌다. 이번 선거에서는 국민의힘 소속인 오 시장과 박 시장이 더불어민주당 후보들을 꺾고 당선됐다.

앞서 문 대통령은 민주당 후보로 출마했던 박영선 서울시장 후보와 김영춘 부산시장 후보를 20일 청와대 비공개 만찬 자리에 초대해 위로 인사를 전한 바 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr