참여연대, 국수본에 공직자 투기의혹 제보 30여건 수사 의뢰

[아시아경제 송승윤 기자] 참여연대는 한 달간 한국토지주택공사(LH) 직원 등 공직자들의 투기행위 의혹 제보를 받은 결과 수사가 필요하다고 판단한 30여건의 제보를 경찰청 국가수사본부(국수본)에 수사 의뢰했다고 21일 밝혔다.

해당 제보는 참여연대가 한달 동안 전화와 우편, 이메일 등을 통해 받은 100여건의 제보 중 1차 분류 작업을 마친 것들로 국수본이 면밀히 검토해 추가로 수사할 필요성이 있다고 판단한 사안이다. 단순 의견과 지역 등을 특정하지 않은 제보, 제보자가 수사의뢰를 원하지 않는 제보 등은 제외했다. 이 중엔 LH 공사 전현직 직원을 비롯해 서울도시주택공사(SH), 지방자치단체 공무원, 지방의회 의원 등의 연루 의혹도 포함됐다.

참여연대는 지난 3월 2일 LH 공사 직원들의 광명·시흥 3기 신도시 100억 원 대 사전투기 의혹 발표 이후 3기 신도시 예정 지역 외에도 파주 운정, 하남 위례, 안산 아양지구 등에서도 불법 투기행위가 이뤄졌다는 제보가 들어왔다고 밝혔다.

참여연대는 "제보 내용만으로 판단이 어렵거나 불법적인 투기 행위라고 확정하기 어려운 것들이 대부분이었으나 제보 취지와 추가 수사 시 불법 행위를 밝혀낼 가능성이 있는 점 등을 고려해 수사 의뢰하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 설명했다.

