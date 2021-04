[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 대학일자리센터는 재학생의 취업 희망 직무 및 전공 관련 자격증 취득을 돕기 위해 ‘2021년 학부(과) 자격증 취득반’을 운영한다고 21일 밝혔다.

대상은 취업역량 향상과 취업에 대한 자신감 고취 등을 위해 10개 학부(과) 200여 명의 학생이다.

자격증 취득반 프로그램은 전공과 관련 없이 해당 자격증 취득을 희망하는 학생이면 누구나 참여할 수 있다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “자격증 취득반 프로그램을 통해 취업 관련 이론과 직무를 숙달하고 자신감을 높일 기회가 될 것이다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr