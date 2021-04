정의용 "韓기업들, 상당규모 대미투자 구상 중…현명한 판단 기대"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 한국 기업들이 상당 규모의 대미투자를 구상중인 것으로 알고 있다며 "현명한 판단을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

정 장관은 21일 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 바이든 대통령의 반도체 투자 압박에 대한 대응을 묻는 질문에 "우리 주요 기업들이 반도체 뿐만 아니라 전기차용 배터리 분야에서 상당한 역량을 갖추고 있어 기업 차원에서 매우 현명한 판단들을 할 것으로 기대한다"며 이같이 말했다.

정 장관은 "정부가 나서서 특정 기업에 이러이러한 분야에서 특정국과 협력하라고 할수는 없다"면서도 "우리 기업들이 매우 현명한 판단을 하고 있다고 보고, 제가 듣기에는 확정되지는 않았지만 상당 규모의 대미투자 이런 것들을 구상하고 있는 것으로 안다"고 말했다.

정 장관은 "우리 기업들의 미국과의 경제협력들이 한미관계를 개선하는 데 상당한 도움을 줄 것이라는 점은 확실하다"고 덧붙였다.

'백신 스와프' 추진 과정에서 민간기업들의 이같은 노력이 미국 내 한국 우호 여론을 형성하는 데도 유효하게 작용할 것이라는 기대감을 내비쳤다. 정 장관은 "반도체는 미국 측이 관심을 갖고 있고, 우리 기업의 전기차 배터리 등 여러 협력 분야가 있을 수 있는데 기본적으로 이런 협력은 민간기업이 주도하는 것"이라며 "민간기업들의 이런 분야에서의 협력 확대가 미국 조야로부터 '한국의 백신 어려움에 도움을 줘야겠다'는 여론을 형성하는 데는 상당히 도움이 되지 않을까 (생각한다)"고 말했다.

백신 스와프에 대해서는 "미국과 진지한 협의 중이지만, 미국도 국내 사정이 아직 어렵다는 입장이라 결과를 예단하기 어렵다"며 "미국은 금년 여름까지 집단면역을 이뤄야겠다는 계획을 갖고 있어, 국내 백신 비축분이 여유가 없다는 입장을 저희에게 설명해 왔다"고 밝혔다.

단 정 장관은 "지난해 코로나19 초기 단계에 미국 정부의 요청에 따라 진단키트, 마스크 등을 국내 수급이 넉넉치 않은 상황서도 한미동맹 관계라는 양국간의 특별한 관계를 감안해 미국에 직접 공수해준 적이 있다"며 "그런 사정을 미국 측에 설명하고 '어려울 때의 친구가 진정한 친구'라는 것을 강조 중"이라고 밝혔다.

