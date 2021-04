주호영 "사면권자 文 결단 필요"…'이명박·박근혜 사면론' 힘 싣는 野

서병수 '文 사면 건의 촉구' 주호영 "文 결단 필요한 문제"

[아시아경제 박준이 기자] 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표가 이명박·박근혜 전 대통령 사면론에 대해 "사면권자인 문재인 대통령의 결단이 필요한 문제"라고 강조하며 힘을 보탰다.

21일 오전 국회 국민의힘 비상대책회의 직후 기자들과의 자리에서 전직 대통령 사면론에 대한 입장을 묻자 이 같이 말했다.

그는 "연초에 이낙연 더불어민주당 대표도 사면을 건의한다고 했고 많은 국민들이 전직 대통령들이 오랫동안 수감 생활하는 걸 걱정하고 있다"고 이유를 밝혔다.

전날 서병수 국민의힘 의원은 국회 대정부질문에서 홍남기 국무총리 직무대행(부총리 겸 기획재정부 장관)에게 두 전직 대통령의 사면을 문 대통령에게 건의하라고 촉구했다.

이날 서 의원은 홍 직무대행에게 "저를 포함해서 많은 국민들은 박 전 대통령에 대한 탄핵이 잘못됐다고 믿고 있다"며 "과연 박 전 대통령이 탄핵될 만큼 위법한 짓을 저질렀는지, 사법 처리돼 징역형에 벌금, 추징금을 낼 만큼의 범죄를 저질렀는지 보통 상식을 가진 저로서는 이해하기 힘들다"고 말했다.

이에 홍 직무대행은 "문 대통령 고유권한 사항이기에 제가 판단할 사항이 아니라고 생각한다"고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr