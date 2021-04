윤호중 "한은, 작년에 8조 출자한다더니 5분의1만…역할 부족"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 코로나19 위기 극복을 위한 한국은행과 금융권의 역할이 부족하다고 지적했다.

윤호중 민주당 비상대책위원장 겸 원내대표는 21일 열린 '코로나19 위기 극복과 새로운 도약, 금융의 역할은'이란 주제의 '상생과 통일 포럼' 토론회에서 "금융을 이끌고 뒷받침하고 있는 한국은행의 역할이 좀 부족했다"면서 "지난해 8조원 정도의 출자를 하기로 했었는데 5분의1 정도밖에 약속 이행을 안했던 것을 얼마 전에 확인했다"고 말했다.

그는 이어 "한국은행이 다른 나라 중앙은행처럼 양적완화 뿐만 아니라 질적 완화, 포용적 금융이 이뤄질수있도록 적극적인 뒷받침을 할 때 금융이 더욱 더 위기 극복에 중요한 기관으로 역할할 것"이라고 했다.

노웅래 민주당 의원도 "한국은행 기준 금리가 0.5%인데 대출금리는 3~4% 정도 된다"면서 "소상공인과 자영업자들을 위해 1%포인트 정도는 내려야하지 않느냐. 관치금융이 아니라 고통 분담 차원에서 필요하지 않느냐"고 강조했다. 그러면서 "1년에 수십조원을 금융권이 버는데 꼼짝도 안 한다"고 비판하기도 했다.

