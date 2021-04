인천TP, 보드게임 지도사 양성 교육과정 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 게임산업 일자리 저변확대 및 게임교육문화 활성화를 위해 보드게임 지도사 양성 교육과정을 운영한다.

오는 10월까지 모두 3차례에 걸쳐 인천콘텐츠기업지원센터(부평국가산단 내 부평테크시티 11층)교육실에서 진행될 이번 교육과정은 만 18세 이상 인천 시민 누구나 수강할 수 있다.

보드게임을 활용한 지도 교육 및 보드게임과 연계한 논리, 보드게임 교안 작성법 등을 다루며 보드게임 지도사 2급 자격증 취득을 목표로 한다. 모집정원은 한 과정에 20명 안팎으로 교육비는 무료다.

수강 신청은 온라인(https://onoffmix.com/event/235974)으로 접수하면 된다.

인천TP 관계자는 "2018년부터 3년 동안 이 교육과정을 통해 240여명의 보드게임 지도사를 배출했다"며 "앞으로 이들이 보드게임을 활용한 돌봄교실 등 다양한 분야에서 활동할 수 있기를 기대한다" 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr