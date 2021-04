세종시, 내년 시행 ‘시민제안사업’ 공모

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 ‘2022년 시민참여예산’에 반영할 시민제안사업을 공모한다. 공모접수 기한은 오는 6월 8일까지다.

21일 시에 따르면 시민참여예산 제안사업은 예산편성 과정에 시민이 참여해 재정의 투명·공정성을 높이기 위해 해마다 시행된다.

공모사업 대상은 다수 시민에게 혜택이 돌아갈 수 있는 지역 현안사업으로 세종시민 누구나 신청할 수 있다. 또 지역에서 활동하는 비영리단체 회원 등의 신청도 가능하다.

신청은 시민참여예산제 홈페이지 또는 읍면동 주민센터 방문을 통해 할 수 있다.

시는 공모 접수마감 후 제안사업별 적격성·사업타당성을 검토한 후 시민투표, 시민참여예산위원회 심사를 거쳐 내년 예산에 최종 반영할 계획이다.

정진기 시 예산담당관은 “시민참여예산은 시민 스스로 참신하고 우수한 아이디어와 사업을 제안하는 시민주도 참여예산제의 핵심”이라며 “시민들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr