[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일

◆ 효성ITX=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 1116억원, 영업이익 46억원 기록

◆ 경동나비엔=경동원에서 플라스틱사업 부문을 물적 분할해 설립할 예정인 신설 법인과의 포괄적 주식 교환과 관련해 경동원과 양해각서 체결

◆ 씨아이테크=태영엠엔에프 지분 100% 59억원 상당에 취득 결정

◆ 지코=대전지방법원의 허가 아래 삼라마이다스와 236억원 규모로 인수합병 투자계약 체결

◆ STX=자회사 피케이밸브와 STX마린서비스에 각각 100억원 규모 채무보증 결정

◆ 한샘=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 5531억원, 영업이익 252억원 기록

