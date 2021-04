롯데호텔, 가정의달 패키지 ‘패밀리 겟어웨이’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 가정의 달을 맞아 가족과 함께 소중한 시간을 보낼 수 있는 패키지 상품을 출시한다고 21일 밝혔다.

패밀리 겟어웨이 패키지는 다음달 31일까지 이용가능하며, 롯데호텔의 7개 호텔(시그니엘 서울·부산, 롯데호텔 서울·월드·부산·울산·제주)에서 판매된다. 해당 패키지는 어린이 또는 부모님을 위한 특전이 포함된 두가지 구성으로 가족 유형에 맞게 선택할 수 있다.

어린이를 위한 패밀리 겟어웨이?러브 패키지는 객실 1박, 롯데호텔 셰프가 만든 수제 쿠키 1박스와 킥보드 1대가 제공된다. 킥보드는 마이크로 킥보드의 맥시 T 디럭스 LED 에코 제품으로 플라스틱을 업사이클링한 친환경 킥보드다. 체크아웃 후 자택으로 배송되어 어린이날 선물용으로도 좋다. 시그니엘 서울과 부산은 객실 내에서 캠핑 분위기를 연출할 수 있도록 앙증맞은 키즈 텐트를 제공한다.

부모님과 투숙 시 패밀리 겟어웨이?땡스 패키지가 있다. 객실 1박, 수제 쿠키 1박스와 마사지 건 1개로 구성됐다. 제스파의 바이머 전신 안마기 진동 무선 마사지 건으로 근육을 섬세하게 자극하여 피로를 풀며 휴식하기에 좋으며, 역시 체크아웃 후 자택으로 배송된다. 시그니엘 서울은 도톰한 최고급 순면을 사용하여 극강의 포근함을 자랑하는 시그니엘 배스로브 2개를 추가로 제공한다.

