건보공단 부경본부, ‘안녕하세요 어르신’ 사업에 1000만원 후원

부산 북구 홀로 사는 어르신에 ‘음료배달·안전확인’ 서비스

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “안녕하세요, 어르신?” 이 안부는 어르신에게 건강음료를 배달하면서 안전을 확인하는 사업이다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 지난 20일 부산 북구청(구청장 정명희)에서 ‘안녕하세요 어르신’ 사업을 돕는 사회공헌기금 전달식을 했다.

공단 부·경지역본부는 이날 1000만원을 쾌척했다. 북구에 사는 홀로 사는 어르신을 위해 쓰인다.

이 사업은 인구 고령화 속에서 독거노인 고독사가 증가하는 것을 지역사회 차원에서 예방하자는 취지로 이뤄지고 있으며 건보공단 부산경남지역본부는 작년부터 사업을 후원하고 있다.

향후 사업 규모와 범위를 확대해 고위험군 노인층에 노인장기요양보험 신청을 안내하는 등 지역사회 인적 안전망 역할을 할 예정이다.

장수목 본부장은 “코로나19 장기화로 외부활동이 제한된 어르신의 고립감을 해소하고 안전을 확인해 고독사 예방과 지역복지를 증진하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr