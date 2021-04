코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감

외국인, 이달 3거래일 제외하고 모두 순매수 기록

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 3220선에서 장을 끝마치며 사상 최고치를 경신했다. 종전 종가 기준 최고치인 3208.99(1월 25일)을 기록한 이후 3개월여 만에 3200선에 안착했다.

20일 코스피는 전 거래일 대비 0.68%(21.86포인트) 오른 3220.70으로 장을 끝마쳤다. 이날 지수를 끌어올린 것은 외국인이다. 외국인은 이달들어 14거래일 중 3거래일을 제외하곤 모두 순매수를 기록했다. 투자자 동향을 보면 이날도 외국인은 3278억원어치 주식을 사들였다. 기관은 464억원어치 주식을 사들였고 개인은 3898억원어치 주식을 팔아치웠다.

이경민 대신증권 연구원 “외국인이 순매수로 전환하면서 코스피가 3220선까지 올라섰다”며 “반면 개인 투자자들은 5월 3일 공매도 재개를 경계하는 가운데 최근 단기 상승에 따른 차익매물을 출회하며 3거래일 연속 순매도 중이다”고 설명했다.

시가총액 상위종목은 대부분 오름세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 15,297,850 전일가 83,300 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다! 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 주가 훨훨!!‘쿠팡’도 못 했다!! 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’!! 드디어 찾았습니다!"총수 풀려나면 공격투자 이어졌다"…기업인 사면론 재점화 close 와 SK하이닉스는 전 거래일 대비 각각 0.72%, 0.36% 올랐다. 전일 필라델피아 반도체지수가 2.5% 하락하며 장 시작 전 반도체 업종의 약세가 예상됐지만 두 종목은 상승 마감했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 414,279 전일가 390,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (1.36%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 837,000 전일대비 7,000 등락률 +0.84% 거래량 107,887 전일가 830,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지바이오 대장주 삼바·셀트리온, 수급에 엇갈린 주가 close (0.84%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 2,930,391 전일가 119,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다!외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지 close (0.42%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 690,000 전일대비 2,000 등락률 +0.29% 거래량 191,168 전일가 688,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수 close (0.29%) 등도 올랐다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.24%(2.42포인트) 오른 1031.88로 장을 끝마쳤다. 코스닥지수는 장 초반 하락세를 이어갔지만, 개인의 순매수 규모가 커지면서 상승 마감했다. 개인은 이날 코스닥시장에서 1619억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 648억원, 703억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목은 대부분 하락 마감했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 5,000 등락률 -3.70% 거래량 1,234,293 전일가 135,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-3.70%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,800 전일대비 5,600 등락률 -3.49% 거래량 261,063 전일가 160,400 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-3.49%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 209,100 전일대비 300 등락률 -0.14% 거래량 644,038 전일가 209,400 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (-0.14%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,900 등락률 -2.77% 거래량 203,956 전일가 68,500 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (-2.77%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 2,930,391 전일가 119,000 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다!외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지 close 게임즈(-0.86%) 등 대부분의 종목이 내렸다.

