[아시아경제 전진영 기자] 홍익표 더불어민주당 정책위의장은 20일 민주당이 종합부동산세 부과 대상 축소 방안을 검토했다는 언론 보도에 대해 사실이 아니라고 해명했다.

홍 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “일부 조간에서 단독으로 보도한 종부세 관련 정책을 검토한다는 내용은 사실이 아니다. 검토된 것도 없다”며 이같이 말했다.

그는 “모르는 이야기고 사실이 아니라고 했는데 비판적으로 기사를 쓴 언론에 매우 유감을 표한다”며 “민주당은 부동산 태스크포스(TF)를 구성했다. 당의 모든 부동산 관련 공식 입장은 부동산TF를 통해 나갈 것이다. 이것이 당의 입장”이라고 선을 그었다.

그러면서 “2·4대책은 일정대로 추진한다”며 “정부는 물론 서울시와도 협업할 문제가 있다면 하겠다”고 덧붙였다.

